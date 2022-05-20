المعلم الذي أنقذ الطالب من الاختناق : ” من الواجب على كل معلم أن يتعلم الإسعافات الأولية” (فيديو)

الرياض(صدى):

قال الأستاذ عيسى نمازي، الذي أنفذ طالبا في متوسطة المناهج الأهلية بالرياض؛ من الاختناق، أنه تعلم طريقة الإنقاذ قبل شهرين، مشدداً على ضرورة إتقان كل معلم للإسعافات الأولية لمواجهة مثل هذه المواقف الصعبة.

وأضاف المعلم:” حينما رأيت الطفل يشير إلى حلقه ويرفع يديه، عرفت أنه يختنق، وحينها تذكرت بعض الأمور الخاصة بالاسعافات الأولية لمثل هذه الحالة، حيث تلقينا هنا في المدرسة منذ ٣ شهور دورة بهذا الخصوص ووقتها ألهمني الله وحاولت إنقاذ الطفل بضغطة والحمد لله خرج الشئ الذي كان بحلقه “.

وكان طالب في متوسطة المناهج الأهلية بالرياض قد تعرض للاختناق نتيجة انسداد مجرى الهواء بقطعة بلاستيكية، حيث وثق مقطع فيديو الطالب وهو يحاول التنفس بصعوبة كبيرة إلى أن تدخل المعلم وتمكن بسرعة من إنقاذه.