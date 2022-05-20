نديم قطيش: لبنان بلد تم اختطافه.. ولن يحصل تغيير حقيقي فيه ما لم يحدث تغيير في إيران (فيديو)
أكد الإعلامي اللبناني نديم قطيش أن لبنان لن يحصل فيه تغيير حقيقي طالما لم يحدث تغيير في إيران أو تغيير كبير بسوريا، قائلا أن لبنان بلد تم اختطافه.
وقال قطيش :” لبنان بلد مختطف ومحتل من مليشيا إيرانية وهي حزب الله، ولا أحد في البلد لديه القدرة الواقعية لإلغاء وجودها أو تعطيل قدراتها الأساسية، تحديداً السلاح”
وأضاف ” تحدث هذه القدرة إذا حدث تغيير في إيران، فإن لم يحدث تغيير حقيقي في إيران، لن يحدث أي تغيير في لبنان “.
نديم قطيش: لبنان بلد تم اختطافه
لن يحصل تغيير حقيقي فيه طالما لم يحدث تغيير في إيران أو تغيير كبير بسورية#بالمختصر#MBC1@yalamro@NadimKoteich
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— بالمختصر (@belmokhtasartv) May 20, 2022
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