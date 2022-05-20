نديم قطيش: لبنان بلد تم اختطافه.. ولن يحصل تغيير حقيقي فيه ما لم يحدث تغيير في إيران (فيديو)

بيروت(صدى):

أكد الإعلامي اللبناني نديم قطيش أن لبنان لن يحصل فيه تغيير حقيقي طالما لم يحدث تغيير في إيران أو تغيير كبير بسوريا، قائلا أن لبنان بلد تم اختطافه.

وقال قطيش :” لبنان بلد مختطف ومحتل من مليشيا إيرانية وهي حزب الله، ولا أحد في البلد لديه القدرة الواقعية لإلغاء وجودها أو تعطيل قدراتها الأساسية، تحديداً السلاح”

وأضاف ” تحدث هذه القدرة إذا حدث تغيير في إيران، فإن لم يحدث تغيير حقيقي في إيران، لن يحدث أي تغيير في لبنان “.