شاهد.. ‏جهود رئاسة الحرمين في تطهير وتعقيم جبلي الصفا والمروة من الداخل

المدينة المنورة(صدى):

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير جبلي الصفا والمروة بالمسجد الحرام , بشكل دوري مرة كل أسبوع، وفق خطة العمل المعدة مع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية.

وتتم عملية التعقيم بواسطة أدوات مخصصة لجبل الصفا، يتم التأكد منها، كما يتم التطهير باستخدام مكانس خاصة ومعقمات خصيصاً لهذا الجانب وبشكل مستمر، إذ تعد هذه المنظفات والمعقمات صديقة للبيئة.