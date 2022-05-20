رغد صدام حسين عن زلة لسان بوش: لقبه والدي بالأحمق وأثبت ذلك بجدارة

بغداد(صدى):

انتقدت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي ظهر وهو يتحدث عن أزمة أوكرانيا وقال “غزو العراق” بدلا من “أوكرانيا”.

وكان “بوش” قد قال في كلمة بـ”معهد بوش” : “الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا”.

ونشرت “رغد” مقطع الفيديو الذي يوثق ما قاله بوش على حسابها بموقع “تويتر”، وكتبت:”كان والدي يلقبه بالأحمق النزق.. وأثبت ذلك بجدارة”.

وأكدت نجلة الرئيس الراحل أن بوش لوث يده وأبوه بدماء العراقيين بلا رحمة عندما اتخذ قرار غزو العراق.