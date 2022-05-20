بالفيديو .. 4 أطعمة تدمر هرمون الذكورة

أميرة خالد(صدى):

حذر أخصائي تغذية علاجية ورياضية، عبدالله المطوع، من الأطعمة التي تدمر هرمون الذكورة “التستوستيرون الذكري”.

ونصح “المطوع” بتجنب منتجات الصويا ومنها حليب الصويا وحبوب وصلصة الصويا وبذرة الكتان،وذلك وفقا لقناة “الرسالة”.

كما شملت الأطعمة السكريات والنعاع بجميع أشكالها وأنواعها، مضيفا أن أن هذه الأطعمة تؤدي إلى خفض هرمون التستوستيرون