بالفيديو .. 4 أطعمة تدمر هرمون الذكورة
حذر أخصائي تغذية علاجية ورياضية، عبدالله المطوع، من الأطعمة التي تدمر هرمون الذكورة “التستوستيرون الذكري”.
ونصح “المطوع” بتجنب منتجات الصويا ومنها حليب الصويا وحبوب وصلصة الصويا وبذرة الكتان،وذلك وفقا لقناة “الرسالة”.
كما شملت الأطعمة السكريات والنعاع بجميع أشكالها وأنواعها، مضيفا أن أن هذه الأطعمة تؤدي إلى خفض هرمون التستوستيرون
أطعمة تدمر هرمون الذكورة لدى الرجال – د. عبدالله المطوعhttps://t.co/xKR8aITnUd#تواصل_الرسالة pic.twitter.com/mSsAOGBlHc
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 20, 2022
عادل حمزة[ عدد التعليقات: 3207 ] نشر منذ 35 دقيقة
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عادل حمزة[ عدد التعليقات: 3207 ] نشر منذ 34 دقيقة
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