محام : السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخل بالآداب العامة للمجتمع (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

‏أوضح المحامي حمود الناجم أن عقوبة من يخل بالآداب العامة للمجتمع ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 5 سنوات سجن، وغرامة 3 ملايين ريال.

وقال حمود الناجم :” أنه تم تحديد هذه العقوبة لمن يقوم بالمساس بالنظام العام، القيم الدينية، الآداب العامة، القيم الخاصة، أو الشئون التي تتعلق بالأمور الخاصة ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف ” قبل إيقاع هذه العقوبة، نجد التحقيق من قبل النيابة العامة حيث تواجه الشخص بما اقترفه من جرم، كما أن المسألة محكومة من البداية للنهاية “.