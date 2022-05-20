محام : السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخل بالآداب العامة للمجتمع (فيديو)
أوضح المحامي حمود الناجم أن عقوبة من يخل بالآداب العامة للمجتمع ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 5 سنوات سجن، وغرامة 3 ملايين ريال.
وقال حمود الناجم :” أنه تم تحديد هذه العقوبة لمن يقوم بالمساس بالنظام العام، القيم الدينية، الآداب العامة، القيم الخاصة، أو الشئون التي تتعلق بالأمور الخاصة ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف ” قبل إيقاع هذه العقوبة، نجد التحقيق من قبل النيابة العامة حيث تواجه الشخص بما اقترفه من جرم، كما أن المسألة محكومة من البداية للنهاية “.
فيديو | المحامي حمود الناجم لـ #نشرة_النهار :
السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخل بالآداب العامة للمجتمع ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي #الإخبارية pic.twitter.com/B0hxgM9MSR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022
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