استشاري نفسي : الأنانية سبب ارتفاع معدل الطلاق ( فيديو)

عادل الحربي(صدى):

طالب استشاري نفسي بضرورة وجود تقييم نفسي للمقبلين على الزواج وارتفاع معدلات الطلاق بسبب “الأنانية” من الطرفين

وقال الاستشاري :” هناك مجموعة من النساء والرجال يخافون من الزواج، وكذلك هناك من يعاني من القلق الاجتماعي لمناسبة الزواج نفسها، ويكون لديهم رهاب من كونهم محط الأنظار والجميع يركزون معهم وعليهم، وهذه الحالة تحتاج لعلاج “.

وأشار إلى أنه هناك زيادة في معدلات الخلع والسبب في ذلك هو ازدياد الوعي وتطور القوانين عن السابق بحيث أنها تنصف الطرفين، مبيناً أن معدلات الطلاق زادت بسبب الأنانية في جيل الألفية