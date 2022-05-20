بالفيديو .. سبب تسمية الخيمة السعودية في مهرجان كان السينمائي بخيمة العرب

أميرة خالد(صدى):

تشارك هيئة الأفلام للمرة الثانية في مهرجان كان السينمائي، ونظمت في إطار مشاركتها خيمة سميت بخمية العرب.

ويرجع سبب هذه التسمية إلى احتضانها فنانون من كل دول العالم ومنهم الدول العربية، كما تتيح الفرصة للقاء صناع الأفلام السعوديين بغيرهم في دول العالم، وذلك وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن الخمية تحتضن أيضا برنامج حافل لصناعة السينما لعرض تجارب سعودية واعدة وورش عمل سينمائية من أجل تبادل الخبرات في صناعة السينما.