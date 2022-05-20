رسميا.. كاريلو ضمن قائمة البيرو في ملحق المونديال

ماجد محمد(صدى):

استدعى مدرب منتخب بيرو، ريكاردو جاريكا، محترف الهلال أندريه كاريلو لقائمة البيرو، في إطار الاستعداد لملحق نهائيات كأس العالم قطر 2022.

و يخوض منتخب بيرو مباراة ودية أمام نيوزيلندا في برشلونة، قبل مباراة ملحق الفيفا المؤهلة لمونديال قطر 2022 في يونيو المقبل، أمام الفائز من المواجهة بين أستراليا والإمارات.

وأعلن نادي الهلال مسبقاً انتهاء موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة، فيما أتاحت إطالة الموسم الرياضي حتى 23 يونيو المقبل إمكانية مشاركته فيما تبقى من مباريات للفريق.