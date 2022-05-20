بالفيديو.. أخصائية تحدد الأوقات الأنسب لتناول مشروبات الطاقة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت أخصائية خدمات تغذية، صفاء بازرعه، الأوقات الأنسب لتناول مشروبات الطاقة الطبيعية لتعزيز طاقة الجسم.

ونصحت بتناولها قبل أدء التمرين بنصف ساعة، ووقت الدوام ، مضيفة أن من بين المشروبات الطاقة الطبيعية مثل الشاي والقهوة وعصير زنجبيل مع الكركم، وعصير جوز الهند، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية في مشروبات الطاقة الصناعية أنها تحتوي على الكافيين، الذي قد يسبب أضرار للجسم خاصة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، إذ قد تضر بالنمو الإداراكي والعصبي لدى الطلاب ولابد من التوعية.

صفاء بازرعه – أخصائية خدمات تغذية توضح فوائد مشروبات الطاقة الطبيعية والفارق بينها وبين الصناعية @ntsafabaz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pOQJuGYcwM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 20, 2022

صفاء بازرعه – أخصائية خدمات تغذية : مشروبات الطاقة الطبيعية ليست مطلب لكن أجسامنا تحتاج لبعض الطاقة وهذه هي الأوقات الأنسب لتناولها لتعزيز طاقة الجسم @ntsafabaz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8OJ4HOyvIl — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 20, 2022