  • الجمعة 20 مايو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. أخصائية تحدد الأوقات الأنسب لتناول مشروبات الطاقة

بالفيديو.. أخصائية تحدد الأوقات الأنسب لتناول مشروبات الطاقة

بالفيديو.. أخصائية تحدد الأوقات الأنسب لتناول مشروبات الطاقة
أميرة خالد(صدى):

أوضحت أخصائية خدمات تغذية، صفاء بازرعه، الأوقات الأنسب لتناول مشروبات الطاقة الطبيعية لتعزيز طاقة الجسم.

ونصحت بتناولها قبل أدء التمرين بنصف ساعة، ووقت الدوام ، مضيفة أن من بين المشروبات الطاقة الطبيعية مثل الشاي والقهوة وعصير زنجبيل مع الكركم، وعصير جوز الهند، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية في مشروبات الطاقة الصناعية أنها تحتوي على الكافيين، الذي قد يسبب أضرار للجسم خاصة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، إذ قد تضر بالنمو الإداراكي والعصبي لدى الطلاب ولابد من التوعية.


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.