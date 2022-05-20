ماسك يرد على اتهامه بالتحرش الجنسى بمضيفة طيران

واشنطن(صدى):

نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ماتم توجيهه من اتهامات بشأن اعتداءه على مضيفة طيران على متن طائرة خاصة في عام 2016.

وأفادت أنباء تم تداولها بأن شركة سبيس إكس المملوكة لماسك دفعت 250 ألف دولار في 2018 لتسوية دعوى تحرش ضد ماسك رفعتها مضيفة طيران دون ذكر اسمها.

ورد ماسك على هذه الأنباء قائلاً: «أتحدى هذه الكاذبة أن تصف شيئاً واحداً فقط، أي شيء على الإطلاق، شيء لا يعرفه الناس، لن تستطيع فعل ذلك، لأن هذا لم يحدث البتة».

وأكد ماسك أن قصة المضيفة ذات دوافع سياسية، وأنه سيكون هناك المزيد من هذه القصص.