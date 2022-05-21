بالفيديو .. مختصة: تشميع الأذن ليست علاج لانسداد الأذن وغير مثبتة علميا

أميرة خالد(صدى):

قالت إيمان حجر، استشارية طب وجراحة الأذن، إن تشميع الأذن ليست علاج لانسداد الأذن وغير مثبتة علميا.

وأكدت أن تشميع الأذن لها العديد من الآثار الجانبية الخطيرة مثل الحروق أو تضر بطبلة الأذن، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ونصحت بعدم استخدام خلطات تنظيف الأذن، مؤكدة أن هناك علاجات معترف بها لتنظيف الأذن وسيكون من الأفضل اللجوء إليها بدلا من هذه الخلطات.

د. إيمان حجر – استشارية طب وجراحة الأذن: خلطات تنظيف الأذن وغيرها مما يشاع له من علاجات بديلة غير منصوح باستخدامها خاصة وأن لدينا الآن العلاجات المعترف بها @Eman_hajr#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/udZoeiKodZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 20, 2022