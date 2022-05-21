فيديو.. تعليق وكيل الصحة بشأن احتمالية تفشي جدري القرود في المملكة

علي القحطاني (صدى):

أكد وكيل الوزارة للصحة الوقائية السعودية عبد الله عسيري، قدرة المملكة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بجدري القرود ومكافحة العدوى.

وقال عسيري: هناك تعريف قياسي للحالات المشتبهة وطريقة تأكيدها، طرق الرصد والتشخيص موجودة في مختبرات المملكة ولله الحمد.

وأضاف : عن طريقة أنظمة الرصد والممارسين الصحيين على دراية بالتعريف القياسي للمرض وبطرق اشتباهه ورصد العينات ومكافحة العدوى في الحالات المشتبهة .

وتابع: الآن حالات الانتقال بين البشر محدودة محدودة جدا وبالتالي إمكانية أن يحصل أي تفشيات منه حتى بالدول التي رصدت حالات هي احتمالات منخفضة جدا ، ومثل ما تستعد الدول لأي الأمراض الوبائية ، هناك آليات للرصد والتعميم وإجراءات مكافحة العدوى.