فيديو.. تعليق وكيل الصحة بشأن احتمالية تفشي جدري القرود في المملكة
أكد وكيل الوزارة للصحة الوقائية السعودية عبد الله عسيري، قدرة المملكة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بجدري القرود ومكافحة العدوى.
وقال عسيري: هناك تعريف قياسي للحالات المشتبهة وطريقة تأكيدها، طرق الرصد والتشخيص موجودة في مختبرات المملكة ولله الحمد.
وأضاف : عن طريقة أنظمة الرصد والممارسين الصحيين على دراية بالتعريف القياسي للمرض وبطرق اشتباهه ورصد العينات ومكافحة العدوى في الحالات المشتبهة .
وتابع: الآن حالات الانتقال بين البشر محدودة محدودة جدا وبالتالي إمكانية أن يحصل أي تفشيات منه حتى بالدول التي رصدت حالات هي احتمالات منخفضة جدا ، ومثل ما تستعد الدول لأي الأمراض الوبائية ، هناك آليات للرصد والتعميم وإجراءات مكافحة العدوى.
وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية السعودية عبد الله عسيري: المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ"جدري القردة" ومكافحة العدوى#العربية pic.twitter.com/6yYfCFwWV9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 20, 2022
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