فيديو.. المذيع العقيلي يغير وضعية عقاله ساخرا من منتحلي الجنسية السعودية
سلط المذيع في قناة السعودية خالد العقيلي، الضوء على المحتالين منتحلي الجنسية السعودية الذين ينصبون على المواطنين والمواطنات.
وظهر العقيلي خلال برنامجه الشارع السعودي، أثناء حديثه عن هؤلاء النصابين، قد قام بتغيير وضعية عقاله للإشارة إلى أنهم لا يرتدون العقال بالشكل الصحيح ما يؤكد فشلهم في انتحال الجنسية السعودية.
وقال العقيلي: وعينا مهم، هم يستقصدون حتى كبار السن وشرائح وفق الاحتياجات يدرسون المجتمع زين.
وأضاف: يتصل عليك يقول يا زلمة ما بدهاش شي تمام خش اجزم ترا الجبناء لا يصبحون أثرياء ويجون يدخلون عليك إنت بتحصلك ثروة، مشيرا إلى أنهم يطلبون الرقم السري الذي يأتي للمواطنين ثم يسرقون ما في أرصدة السعوديين ببساطة.
#الشارع_السعودي | خالد العقيلي محذرًا: "الجبناء لا يصبحون أثرياء" عبارات يستغلها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/F1RIGAVOGi
— قناة السعودية (@saudiatv) May 17, 2022
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