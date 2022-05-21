جستنيه عن فرحة النصراويين بفوز الفيحاء على الهلال: مساكين

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على فرحة بعض جماهير النصر بتتويج الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 – 2022، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعته بالهلال.

وقال جستنيه: فرحة النصراويين بتحقيق نادي الفيحاء بطولة كاس الملك وفوزه على الهلال شيء مو معقول وكأنه فريق ناديهم هو يلي حققها.

وتابع: يا ربي كل هذا في قلوبكم صح من قال مساكين، ياساتر، أفضل طريقة للتعويض المعنوي والنفسي والجماهيري على أقل تقدير، ياللا افرحوا المهم عقبالكم بس متى الله اعلم.

يذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، توًّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -، فريق الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 – 2022، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.