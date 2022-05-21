عمرو أديب للمصريين: أجلوا الإنجاب للسنة الجاية

القاهرة(صدى):

سلط الإعلامي المصري عمرو أديب، الضوء على الأزمة الغذائية والاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم، موضحا أن هناك أزمة عالمية ويجب الجميع أن ينظر إليها جيدا.

وأكد عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، على أهمية التأهب لتلك الأزمة، قائلا: أنا كنت عايز أقول لكم حاجة ولكن كنت متردد.

وأضاف: لو حضرتك بتفكر تخلف السنة دي طفل إضافي يعني لو عندك عيل وعايز تجيب الثاني، أو عندك أجل الخلفة للسنة الجاية.

وتابع :طبعا بعد تصريحاتي دي تطلع وهتبقى تريند، ويقال أن عمرو أديب بيطالب المصريين بمنع الخلفة، ولكن اللي بقوله ده لو عندك أطفال، والعالم كله بيعمل كده، ولو انت معاك وبتقول العيل بيجي برزقه يبقى ربنا معاك بقى ولكن بالعقل.