النمر يوضح الفرق بين تأثير الغضب والحزن على القلب

علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الفرق بين تأثير الغضب والحزن على صحة القلب.

وقال النمر إن: الغضب تأثيره سريع وفوري على القلب -خلال ساعات- أما الحزن والتوتر النفسي الشديد فقد يأخذ عدة أشهر إلى سنوات حتى يظهر أثره على القلب.

وأشار النمر إلى أن 50% من مرضى جلطة القلب تعرضوا لحوادث مؤلمة نفسياً قبل حدوث الجلطة مباشرةً أو قبلها بعدة أشهر مثل: خسارة في الأسهم، فقدان وظيفة، طلاق، وفاة واحد من العائلة، التعرض لضغط نفسي شديد.