فيديو..الكشف عن خطة لإدراج الفنون في مناهج التعليم العام

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس هيئة الموسيقى، سلطان بن عبد الرحمن البازعي، أن وزارتي الثقافة والتعليم تعملان على وضع خطة لإدراج الفنون إجمالا في مناهج التعليم العام.

وقال البازعي إن تلك الفنون تشمل الموسيقى، والدراما، والمسرح، والفنون البصرية، وصناعة الأفلام.

وأوضح أن الخطوة القادمة تتعلق بإدراج الموسيقى في مناهج الصفوف الأولية، حتى يتعلم الطلاب من البداية الموسيقى، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم خلال العامين القادمين.