فيديو..الكشف عن خطة لإدراج الفنون في مناهج التعليم العام
كشف رئيس هيئة الموسيقى، سلطان بن عبد الرحمن البازعي، أن وزارتي الثقافة والتعليم تعملان على وضع خطة لإدراج الفنون إجمالا في مناهج التعليم العام.
وقال البازعي إن تلك الفنون تشمل الموسيقى، والدراما، والمسرح، والفنون البصرية، وصناعة الأفلام.
وأوضح أن الخطوة القادمة تتعلق بإدراج الموسيقى في مناهج الصفوف الأولية، حتى يتعلم الطلاب من البداية الموسيقى، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم خلال العامين القادمين.
رئيس هيئة الموسيقى: نعمل على خطة لإدراج الفنون إجمالا في مناهج التعليم العام#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HMSbpn2PhS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 20, 2022
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