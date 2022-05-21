عامل توصيل يضع المخدر في الوجبة لسرقة منزل

القاهرة(صدى):

تعرضت أسرة مصرية لموقف مرعب وثقته كاميرا مراقبة، حين حاول أحد عمال التوصيل التابع لمطعم شهير سرقة شقتهم بعد تسليم الطلب.

وكان العامل ظل يتلصص وينتظر أمام باب الشقة بعد تسليم الطلب، وقامت كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة بارسال رسائل تحذيرية على الهاتف الجوال.

وتبين من كاميرا المراقبة أن العامل وضع مخدرا في المشروبات الغازية وكان بصحبته شخص آخر ليساعده على سرقة الشقة بعد أن يتأكد من نوم العميل ولولا كاميرات المراقبة التي أطلقت إنذارا تحذيريا لوقعت الكارثة.