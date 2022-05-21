خبراء: الأسوأ فيما يتعلق بجدري القرود لم يأت بعد

وكالات(صدى):

يزايد القلق الدولي جراء انتشار مرض جدري القرود في أكثر من قارة والخوف من تحوله لموجة وباء عالمية.

وأكد خبراء بريطانيون من منظمة الصحة العالمية من أن الأسوأ فيما يتعلق بمرض جدري القرود لم يأت بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماع طارئ أمس الجمعة؛ لبحث المخاوف التي تصاحب التفشي المخيف لجدري القرود.

كما ستجتمع اللجنة الاستراتيجية بالمنظمة والفريقِ الاستشاري المعني بالأوبئة من أجل بحث تفشي العدوى التي سجلت أكثر من 100 حالة خارج البلدان الإفريقية حيث تستوطن العدوى.