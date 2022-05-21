‏بالفيديو.. المنتشري: ننتظر تهنئة النصر للاتحاد عندما يحقق الدوري

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب الاتحاد السابق حمد المنتشري، على تهنئة نادي النصر لنادي الفيحاء بعد تتويج الأخير بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الهلال.

وقال حمد المنتشري، خلال برنامج “أكشن مع وليد” عبر قناة “MBC Action”: “أشوفها بادرة جميلة من نادي النصر مباركته للفيحاء لكن ما أعتقد إنه كان هيبارك للهلال ونتمنى إنها تستمر ويبارك للاتحاد إن استطاع إنه يحقق الدوري”.