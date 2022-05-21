بالصور.. ضبط وإغلاق 3 محطات وقود مخالفة بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة(صدى):

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة، من ضبط وإغلاق 3 محطات وقود مُخالفة، فضلًا عن مستودع يتم استخدامه في تخزين أجهزة ومستلزمات المناسبات بشكل مُخالف.

وأوضحت الأمانة، أنه تم إغلاق المحطات الثلاث التي تقع ضمن النطاق الإشرافي لبلدية الحديبية الفرعية، وذلك بعد انقضاء المهلة المخصصة للالتزام بمعايير تطوير محطات الوقود داخل النطاق العمراني.

وعثرت الفرق المعنية داخل المستودع المخالف بالنبعةُ على أجهزة ومستلزمات مناسبات في بيئة تفتقر وسائل السلامة، حيث جرى اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وإغلاق الموقع فوراً مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.