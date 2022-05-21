خلطات السكر للحصول على بشرة صافية قبل الزفاف

أميرة خالد(صدى):

تسعى العديد من النساء للحصول على بشرة مشرقة وخالية من الشوائب لذا يمكن استخدام السكر لتفتيح البشرة قبل شهر من الزفاف ونستعرض الخلطات التي يدخل فيها السكر من أجل الحصول على بشرة نقية.

خلطة السكر والقهوة

تتضمن تلك الخلطات السكر والقهوة فهى تعمل على تخليص الوجه من التصبغات قبل الزفاف وجعلها فاتحة وذات لون موحد.

ويتم تحضير هذا الخليط بملعقة كبيرة من بن القهوة المطحون مع ملعقة كبيرة من السكر الخشن بالاضافة الى ربع ملعقة كبيرة من الماء او ماء الورد.

ادهني بشرتك بهذا الخليط ودلكي البشرة لمدة ربع ساعة بحركات دائرية خفيفة لتنشيط الدورة الدموية وازالة الخلايا الميتة ثم اغسليها بالماء الفاتر وجفّفيها.

خلطة السكر والليمون الحامض

يتم تحضير هذه الخلطة بإضافة نصف كوب من السكر وملعقتين كبيرتين من الخميرة، ونصف كوب من عصير الليمون الحامض، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يتم خلط السكر والخميرة وعصير الليمون الحامض وزيت الزيتون، ثم حركي المكونات جيداً لتصبح متجانسة.

يتم فرد المزيج على بشرتك ودلكيها بحركات دائرية هادئة واتركيه لمدة ربع ساعة قبل ان تغسليه بالماء الدافئ ثم رطبي بشرتك.