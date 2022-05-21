شمس البارودي تنشر آخر صورة لسمير صبري قبل وفاته بيومين

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي آخر صورة للفنان سمير صبري قبل وفاته بيومين بصحبة زوجها الفنان حسن يوسف والفنانة سميرة أحمد وبرفقتهم الفنان الراحل سمير صبري.

وعلقت شمس البارودي على الصورة قائلة: “يوم الأربعاء 18 مايوا جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض فى نادى الجزيرة جلس سمير صبري يحكى ذكريات جميلة افلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام وضحكنا كتيرا”.

وتابع: “أمس أتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعى مطول ثم صدمنا اليوم صعدت روح سمير صبري لبارئها رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي أبن الأصول”.

وتوفي الفنان سمير صبري أمس الجمعة بأحد الفنادق بعد صراع مع المرض ويقام عزاء سمير صبري الإثنين 23 مايو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.