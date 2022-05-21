كيف تنتقل عدوى جدري القرود ؟

وكالات(صدى):

كشف معهد روبرت كوخ عن كيفية انتقال عدوى جدري القرود والتي أثارت مخاوف العديد حول العالم بسبب ظهور حالات خلال الأيام الماضية.

وتنتقل العدوى عن طريق الاحتكاك مع الحيوانات المصابة أو عن طريق دم الحيوانات وإفرازاتها كما قد تحصل العدوى أيضا من خلال تناول لحم القردة والتعرض لرذاذات الحيوانات.

ومن جانبه، أوضح عالم الأوبئة “هونتر” أن العدوى تحصل عندما تنتقل بثور المرضى إلى جروح أو أعين أشخاص آخرين، وقد تحدث أيضا من خلال استنشاق رذاذ به جسميات من الشخص المريض.

واستبعد عالم الأوبئة أن تخلف الإصابات المنتشرة في أوروبا حاليا وفيات معتبرا أن ذلك غير متوقع تماما، مشيرًا إلى أن الذكر والأنثى معرضين للإصابة بمرض جدري القرود بنفس الدرجة.