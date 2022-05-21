الأمير خالد بن سلمان يبحث مع ليندركينغ الشأن اليمني ومستجداته

الرياض(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، مع تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن.

وبحث الأمير خالد بن سلمان مع “ليندركينغ” في واشنطن الشأن اليمني ومستجداته، حيث أكد له دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له.

كما أعرب “الأمير خالد” عن تطلعات المملكة بأن يصل اليمنيِّون إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.

كما أشار لضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار.