بالفيديو.. محامٍ: تنبيه السفارة في جورجيا للمواطنين جاء لأن القوانين فيها غير مٌحكمة
علق المحامي حسين العنقري، على التنبيه الذي أصدرته سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين بمراجعتها قبل توقيع العقود، مؤكدًا أن الاستثمار الخارجي محفوف بالمخاطر.
وقال حسين العنقري، لـ “نشرة النهار” عبر قناة “الإخبارية”، أن الاستثمار الخارجي محفوف بالمخاطر لافتًا إلى أن جورجيا من أوروبا الشرقية وهي في السياحة والاندماج بالعالم من الدول الناشئة والقوانين فيها لا زالت غير محكمة ومتغيرة ومتعددة.
وأشار إلى أنه وجد حالات نصب واحتيال في الفترة القريبة كثيرة جدًا؛ حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن فرص استثمارية عقارية وبعضها قد يكون بعيدًا عن الواقع.
فيديو | المحامي حسين العنقري لـ #نشرة_النهار:
الاستثمار الخارجي محفوف بالمخاطر.. وتنبيه السفارة في جورجيا للمواطنين بمراجعتها قبل توقيع العقود جاء لأن القوانين فيها غير مٌحكمة #الإخبارية pic.twitter.com/8Rn3M2maE2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022
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