رئيس ريال مدريد: مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان

وكالات(صدى):

أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لاعبي الفريق بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي لن يوقع لريال مدريد وسيبقى في باريس سان جيرمان.

وكتب الصحفي غويليم بالاغي عبر صفحته على “تويتر”: “لقد تم إخباري للتو أن فلورنتينو بيريز أبلغ اللاعبين الليلة في غرفة تغيير الملابس أن مبابي لن يأتي”.

وتابع في حديثه عن “إمبابي”: “دعونا ننتظر لسماع ما سيقوله مبابي قبل أن نؤكد أي شيء“.

وتأمل إدارة باريس سان جيرمان أن يعلن “مبامبي” عن قراره بعد نهاية اللقاء؛ لأنه قد يوجه كلمة للجماهير إثر تكريمه وتسلم جائزتي الهداف وصانع الأهداف.