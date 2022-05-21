بالصور.. مستأجرون يعثرون على 60 ثعبانًا في منزلهم الجديد

نيودلهي(صدى):

‏عثر مستأجرون هنود على 60 ثعباناً حديثي الولادة في مكان غير متوقع بمنزلهم الجديد.

ووجد المستأجرون أرضية سيراميك الحمام مهشمة وبها عش ضخم للثعابين التي كانت في الأصل عبارة عن 75 بيضة ثعبان لكن عاش منهم فقط الـ 60.

وخرج هذا العدد الضخم من الثعابين عليهم من حمام المنزل، فاتصلوا على الفور بصائدي ثعابين لإنقاذهم من هذه اللحظات المرعبة بوجودهم داخل المنزل.

ووثقت عدد من الصور المأخوذة من الحمام أكواماً من البيض الصغير مكسوراً بعد أن خرجت الثعابين منها.