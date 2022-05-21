بالفيديو.. لحظة اعتداء رجل على طليقته وأخواتها

القاهرة(صدى):

اعتدى شخص على طليقته وأختها بطريقة وحشية، في محافظة المنصورة بمصر، أثناء زيارة لابنته في يوم الرؤية الذي حددته المحكمة.

ووثق مقطع فيديو، لحظة قيام الرجل بسحل طليقته على الأرض ويسحب ابنته بشدة من بين أحضان أمها، بالإضافة إلى الاعتداء على أخواتها بالضرب، وحاول عدد من الأشخاص فض النزاع، ومنع طليقها من إيذاء ابنته ووالدها، ولكن المحاولات لم تفلح.

وصرحت شقيقة طليقته: “حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم الشخص ده طليق أختي جه يشوف بنته في يوم الرؤية، حاول يشدها غصب من أختي التانية، بعد ما سحلها على الأرض واعتدى على أخواتي الاتنين بالضرب”، مضيفة: “عايزة حق أخواتي والبنت الصغيرة اللي متمرمطة بين رجليهم”.