السجن 3 سنوات لخروف بعد قتله لامرأة

الخرطوم(صدى):

أصدرت محكمة أهلية في مدينة رمبيك بدولة جنوب السودان، حكمًا ضد خروف بالسجن ثلاث سنوات وفرض غرامة 5 بقرات على صاحب الخروف.

وألقت الشرطة في مقاطعة رومبيك الشرقية بولاية البحيرات بدولة جنوب السودان، القبض على خروف قام بقتل امرأة مسنة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويقال أن الخروف هاجم المرأة وقام بنطحها على صدرها عدة مرات مما أدى إلى وفاتها.

وتنص القوانين العرفية في ولاية البحيرات، أنه يتم منح أي حيوان أليف قتل شخصًا كتعويض لأسرة المتوفى.