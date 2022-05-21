عيوب ومشكلات السيارات الكهربائية

أميرة خالد(صدى):

تعد السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات الحديثة؛ وذلك للتخيف من الاضرار الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري لذا سنستعرض أبرز عيوب ومشاكل السيارات الكهربائية.

وتتضمن عيوب السيارات الكهربائية أنها تعتبر غير مضمون نسبياً حيث انه لكل سيارة كهربائية مجال سير صافي خاصربها تحدده الشركة أثناء طرحها، ولكن من الصعب عادة تحقيق هذه الأرقام في الحياة الواقعية، لعوامل مختلفة للطقس وخلافه.

وتشمل مشاكلها أيضًا ضعف البنية التحتية في الوقت الحالي وافتقار معظم الدول لمحطات الشحن، حيث تعتبر أكبر عامل سلبي يهدد صناعة السيارات الكهربائية هي عدم توفر محطات الشحن بشكل كافي.

كما تواجه السيارات الكهربائية مشكلة ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، حيث تظل أغلى بشكل ملحوظ من السيارات التقليدية، ما يجعلها خارج النطاق السعري المقبول للكثير من المستهلكين.

وتتضمن أيضًا عيوبها تكاليف الصيانة الباهظة مع عدم توفر الكثير من مراكز الصيانة والبطارية قد تمثل حوالي 50% من قيمة السيارة.