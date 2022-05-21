‏بالفيديو.. طارق الحبيب يوضح صفات الشخص السيكوباتي

الرياض(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، الصفات التي تشير إلى أن الشخص “سيكوباتي”.

وقال طارق الحبيب، خلال برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن السيكوباتية هي الشخصية المضادة للمجتمع، لافتًا إلى أن الإجرام هو عرض من الأعراض أو نتيجة من النتائج في بعض الأحيان، مضيفًا أن لتشخيص الشخصية المضادة للمجتمع هناك 6 أعراض التزم بها مقياس التشخيص الأمريكي.

وأكد أن تلك الأعراض يجب أن يوجد منها 3 أعراض على الأقل في الشخص ليقال أنه “سيكوباتي”، فيما تتمثل هذه الأعراض في: لا يلتزم بقوانين المجتمع ولا أنظمته، والخداع فدائمًا يلجأ إليه للحصول على حقوقه، والعنف والقلق، فضلًا عن الأفعال غير المسؤولة، اللامسؤولية ولا يهتم بأسرته أو عمله، إلى جانب عدم الشعور بالذنب.