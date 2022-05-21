فيصل الشوشان: رخص الأسعار يسبب هدر للطعام والمال

الرياض(صدى):

أكد فيصل الشوشان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي، أن رخص الأسعار وبيعها بثمن بخس يسبب هدر الطعام والمال.

وأوضح “الشوشان” أن عمليات البيع بأسعار بخسة يدفع بعض العمالة لشرائها بكميات كبيرة ثم يسببون فوضى في عملية البيع فبيع الخضار بأسعار قليلة يسبب هدر الطعام والمال.

وأضاف: “كثير من المزراعين يتلفون كميات كبيرة جدا ويببع للباعة المتجولين في الشارع فعملية الهدر ليست فقط فائض الطعام في الفنادق والمطاعم ولكن أيضًا هناك سوء تخزين وسوء تبريد”، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.