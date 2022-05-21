بالفيديو.. لحظة إحباط شخص لسرقة سيارته بالرياض
نجح صاحب مركبة، في إحباط سرقة سيارته، أمس السبت، بمنطقة الرياض.
ووثق مقطع فيديو، محاولة لص بسرقة سيارة في وضع التشغيل أثناء توقفها داخل محل، حيث رجع بالمركبة للخلف بسرعة، وهرع صاحب المركبة وصعد بجانب السارق الذي عاد بالمركبة إلى الخلف.
وتسبب ذلك في سقوط صاحبها واصطدامه بعامود، ثم اتجه نحو المركبة، فيما ظهرت السيارة وهي تصطدم بنهاية حائط المحل وتتوقف فجأة، بعد سقوط السارق منها دون حراك.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 3687 ] نشر منذ 5 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولا قوة إلا بالله
الريان[ عدد التعليقات: 2928 ] نشر منذ 3 دقائق
القير ماعرف يستخدمها الحرامي شوف انوار الريوس تاخر وتورط الله يعين صاحب السيارة وعائلة الحرامي
شيء محزن أن تكون طريقة تفكير بعض الشباب الحصول على أي شيء لايملكونه بهذه الطريقة ونهاية القصة عبرة
ياشباب
الحذر الحذر من ابو قميص 7 وخاصه في الاماكن العامه