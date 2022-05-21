بالفيديو.. لحظة إحباط شخص لسرقة سيارته بالرياض

الرياض(صدى):

نجح صاحب مركبة، في إحباط سرقة سيارته، أمس السبت، بمنطقة الرياض.

ووثق مقطع فيديو، محاولة لص بسرقة سيارة في وضع التشغيل أثناء توقفها داخل محل، حيث رجع بالمركبة للخلف بسرعة، وهرع صاحب المركبة وصعد بجانب السارق الذي عاد بالمركبة إلى الخلف.

وتسبب ذلك في سقوط صاحبها واصطدامه بعامود، ثم اتجه نحو المركبة، فيما ظهرت السيارة وهي تصطدم بنهاية حائط المحل وتتوقف فجأة، بعد سقوط السارق منها دون حراك.