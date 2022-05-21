مدى إمكانية تقديم المطلقة التي لديها أرض بالضمان على قرض عقاري

الرياض(صدى):

تفاعل برنامج “سكني” مع استفسار إحدى المطلقات التي لديها أرض لها ضمان اجتماعي هي وأبنائها وتريد التقديم على قرض عقاري.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج سكني عبر تويتر: “نسعد بتذليل كافة سبل التملك لأخواتنا المطلقات في حال استيفاء الشروط الاستحقاق وتكون مستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ الطلاق”.

‏‎‎‎وأجاب على استفسار آخر يقول: “لو كان للمطلقة راتب تقاعدي من والدها المتوفى هل تستحق قرض سكني”؛ ليرد الحساب: “يجب مرور سنتين على الطلاق وفي حال مرور سنتين يمكنها التقديم”.