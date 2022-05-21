مدى إمكانية تقديم المطلقة التي لديها أرض بالضمان على قرض عقاري
تفاعل برنامج “سكني” مع استفسار إحدى المطلقات التي لديها أرض لها ضمان اجتماعي هي وأبنائها وتريد التقديم على قرض عقاري.
وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج سكني عبر تويتر: “نسعد بتذليل كافة سبل التملك لأخواتنا المطلقات في حال استيفاء الشروط الاستحقاق وتكون مستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ الطلاق”.
وأجاب على استفسار آخر يقول: “لو كان للمطلقة راتب تقاعدي من والدها المتوفى هل تستحق قرض سكني”؛ ليرد الحساب: “يجب مرور سنتين على الطلاق وفي حال مرور سنتين يمكنها التقديم”.
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