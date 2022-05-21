جدل في العراق بسبب فيديو لشخص يفصل رأس حمامة بيده

بغداد(صدى):

شهد العراق، موجة عارمة من الجدل بسبب إقدام طالب في إحدى الكليات الأهلية على قطع رأس حمامة “بيده” داخل فناء الحرم الجامعي أمام أنظار الطلاب.

ووثق مقطع فيديو، الطالب وهو يطلب من زملائه تصويره بينما يضحك متفاخراً بتوثيق مشهد إعدامه للطير، بتلك الصورة المريعة المجردة من الرحمة والإنسانية التي أشعلت موجة غضب حادة استفزت مشاعر العراقيين.

وقرر عميد الكلية إحالة هذا الطالب إلى مجلس انضباط الطلبة لتفسير هذا التصرف الذي وصفه إعلاميون بأنه سلوك لا إنساني نابع عن سقوط أخلاقي ينافي القيم والآداب العامة؛ ليسجل الطالب مقطع فيديو آخر، قدم خلاله اعتذاره على ذلك التصرف متحججا أن الحمامة كانت مريضة.