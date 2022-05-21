الصحة توضح الفئات المستحقة للجرعة التنشيطية الثانية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن ‏إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا بعد مرور (4) أشهر من تلقي الجرعة التنشيطية الأولى لعدد من الفئات.

وتتضمن تلك الفئات:

– الفئة العمرية من 50 سنة فأكبر.

– مرضى الفشل الكلوي.

– مرضی زراعة نخاع العظم خلال العامين الماضيين أو لا زالوا يتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.

– مرضى السرطان النشط تحت العلاج.

– مرضى نقص المناعة المتقدم أو غير المعالج.

– مرضى زراعة الأعضاء الصلبة ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.