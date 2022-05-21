الصحة توضح الفئات المستحقة للجرعة التنشيطية الثانية
أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا بعد مرور (4) أشهر من تلقي الجرعة التنشيطية الأولى لعدد من الفئات.
وتتضمن تلك الفئات:
– الفئة العمرية من 50 سنة فأكبر.
– مرضى الفشل الكلوي.
– مرضی زراعة نخاع العظم خلال العامين الماضيين أو لا زالوا يتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.
– مرضى السرطان النشط تحت العلاج.
– مرضى نقص المناعة المتقدم أو غير المعالج.
– مرضى زراعة الأعضاء الصلبة ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.
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