بالفيديو.. استشاري: التطعيم ضد الجدري موجود ضمن التطعيمات الأساسية بالمملكة

الرياض(صدى):

أكد ‏استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أن في المملكة التطعيم ضد الجدري موجود ضمن التطعيمات الأساسية، ولذلك فإن “جدري القرود” لا ينتقل للأشخاص المطعمين ضد الجدري.

وقال الدكتور نزار باهبري، أن جدري القرود ينتقل عن طريق الرذاذ، مؤكدًا على صعوبة انتقاله للأشخاص المتلقين لتطعيم الجدري، لافتًا إلى أن في أوروبا وأمريكا أخدت تعود بعض الفيروسات بسبب وجود مجموعات مقاومة للتطعيمات.