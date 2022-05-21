استقالة حكومة ميقاتي اللبنانية

بيروت(صدى):

استقالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك مع بداية ولاية البرلمان الجديد على أن تستمر في تسيير الأعمال.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن استقالة الحكومة جاءت عملا بأحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد.

وعبر الرئيس اللبناني ميشال عون، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وفق البيان.

يُذكر أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد عقد أمس الجمعة، جلسته الأخيرة قُبيل دخول مرحلة تصريف الأعمال.