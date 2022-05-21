‏بالفيديو.. مزارع للبن: أرباحنا من القهوة السعودية تبلغ 40 ألف ريال

جازان(صدى):

أكد مزارع للبن في محافظة الدائر، أن الأرباح من القهوة السعودية تبلغ 40 ألف ريال وتنافس الوظائف الأخرى، وذلك فيما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء شركة للقهوة السعودية.

وأوضح مزارع للبن، بحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، أن هذا العام وصلنا في جودة البن من 88 إلى 90 درجة في تقييم منظمة القهوة العالمية، مؤكدًا أن القهوة السعودية هي الأفضل عالميًا.

وأشار إلى أن أحيانًا تصل الأرباح في الشهر إلى 40 ألف ريال، وذلك بناءًا على حجم المزرعة والاهتمام بها وحجم القدرة التسويقية للمزارع، مما قد ينافس بعض الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص.