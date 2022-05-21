إدارة مشروع نيوم توفر وظائف شاغرة
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك وفقًا للمسميات التالية:
الوظائف:
– قائد خدمات التعليم (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).
– كبير مهندسي أنظمة الطاقة (قسم : الطاقة).
– مسؤول حماية البيانات (قسم التكنولوجيا الرقمية).
– مدير السياسات و اللوائح (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).
– مسجل المدرسة (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).
– مدير أول المحتوى التراثي (قطاع إدارة نيوم).
– مدير التدريس و التعلم (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).
وأوضحت إدارة المشروع أنّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم من خلال رابط الموقع من هنا.
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