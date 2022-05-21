إدارة مشروع نيوم توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك وفقًا للمسميات التالية:

الوظائف:

– قائد خدمات التعليم (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).

– كبير مهندسي أنظمة الطاقة (قسم : الطاقة).

– مسؤول حماية البيانات (قسم التكنولوجيا الرقمية).

– مدير السياسات و اللوائح (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).

– مسجل المدرسة (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).

– مدير أول المحتوى التراثي (قطاع إدارة نيوم).

– مدير التدريس و التعلم (قطاع:التعليم و البحث و الابتكار).

وأوضحت إدارة المشروع أنّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم من خلال رابط الموقع من هنا.