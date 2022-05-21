شاهد.. محامي: نشر محتوى كاميرا الداش كام في برامج التواصل يعد من “الجرائم المعلوماتية”

عادل الحربي(صدى):

قال المحامي خالد أبو راشد، إن نشر محتوى كاميرا الداش كام في برامج التواصل يعتبر من “الجرائم المعلوماتية”.

وأوضح خالد أبو راشد:”إذا كاميرا سجلت واقعة معينة كإثبات نتقدم إلى الجهات المختصة كبلاغ أو كإثبات وهذا حق من حقوقنا”.

ولفت:”إذا نشر مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي وكان في محتواها ما يدل على شخصية الطرف الآخر يدخل ضمن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وهو إنتاج ما من شأنه المساس أو الإضرار بالحياة الخاصة”.

وتابع:”الهدف من كاميرا داش إثبات الواقعة وإبلاغ الجهة المختصة ولكن نشر هذه الوقائع في وسائل التواصل إذا كان يدل على صفة الطرف الآخر يعد جريمة معلوماتية”.