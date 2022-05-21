سعيد الحارثي: هروب العاملات المنزلية منظم و سيطبق غطاء تأميني للتعويض عن الهروب قريبا (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات الاستقدام سعيد الحارثي أن هروب العاملات المنزلية منظم و “المافيا الأندونسية” هي الأخطر، مؤكداً أنه هناك غطاء تأميني للتعويض عن الهروب سيطبق قريبا.

وقال الحارثي :” إذا الشخص حصل على عاملة منزلية من خلال شركات الموارد البشرية فإن حقه مضمون في حال هروب العاملة، ففي هذه الحالة يحصل على تعويض، أما إذا كانت العاملة على كفالته الشخصية فهو من يتحمل التكاليف”.

وأضاف ” ارتفاع أسعار العاملات ليس كبيرا مقارنه مع السنوات الماضية، وإنما الارتفاع يعد مقبولا كما أن ارتفاع أسعار الاستقدام معقول لزيادة الطلب”، مشيراً إلى أن دخول العاملات الأندونسيات للشركات بغطاء

فيديو | عضو المجلس التنسيقي لشركات الاستقدام سعيد الحارثي: دخول العاملات الأندونسيات للشركات بغطاء.. وارتفاع أسعار الاستقدام معقول لزيادة الطلب#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/xpVRDVtIvo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022