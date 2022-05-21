شاهد.. متحدث أمانة جدة ينفي تعديل جدول إزالة الأحياء العشوائية

جدة(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، حقيقة تعديل جدول إزالة الأحياء العشوائية في جدة.

وقال محمد البقمي، إن الخطة مستمرة حسب الجدول الزمني ولابد من استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، لافتا:”بعض الحسابات غير الرسمية تحاول استغلال بعض الملاك في عمليات نصب واحتيال”، وفق قناة الإخبارية.

وقالت مصادر، إن أمانة جدة تسير وفق الجدول المعلن، حيث يتم حاليا إشعار سكان حيي العزيزية والرحاب، كما ستتوالى بقية المراحل مستقبلاً.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة باشرت استئناف أعمال إزالة 12 حياً بعد إجازة رمضان وعيد الفطر، بإشعار سكان حيي “بني مالك، الورود”، تمهيداً للإزالة.