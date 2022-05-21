جيسوس يشترط التوقيع مع مهاجم النصر من أجل تدريب فنربخشه

ماجد محمد(صدى):

وضع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لبنفيكا والهلال، قائمة الأسماء التي يريد أن يتعاقد معها نادي فنربخشه للموافقة على تدريبه.

وسجل جيسوس في قائمته اللاعب جابيجول من فلامنجو البرازيلي، وهاريس سيفيروفيتش من بنفيكا البرتغالي، للتعاقد معهما.

فيما حدد أيضًا جيسوس كلًا من ألكسندر سورلوث لاعب ريال سوسيداد الإسباني، وفينسنت أبو بكار مهاجم نادي النصر، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان جيسوس تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، كان أبرزها من نادي النصر من أجل تدريبه، ولكنه رفض كافة العروض، واقترابه من فنربخشه.