شاهد.. رمية استعراضية لنجم الأخضر ضد قطر تثير احتفالاً واسعاً

طلال الغامدي(صدى):

لفت نجم المنتخب الوطني لكرة السلة، مرزوق المولد الأنظار إليه، عقب رمية استعراضية، خلال مواجهة الأخضر بالمنتخب القطري التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية 2022.

وسجل مرزوق المولد سلة مميزة، في الثواني الأخيرة لنهاية المباراة، وحينها كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب الأخضر (51-44)، حيث استلم الكرة بهجمة مرتدة وسدد الكرة للخلف على حدود القوس بطريقة استعراضية، شهدت تفاعلا واسعا بين صفوف فريقه والجماهير.

وانتهت المباراة بفوز الأخضر على نظيره القطري، بنتيجة (53-44)، بعد أن احتساب سلة المولد بنقطتين فقط، نظرا لأنه قدمها داخل القوس لحظة تسديد الكرة في السلة