هل سيتم إزالة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة؟.. شاهد: متحدث أمانة جدة يجيب

جدة(صدى):

حسم متحدث أمانة جدة محمد البقمي، الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول إزالة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بحكم جوارها لحي الجامعة المقرر إزالته.

وقال محمد البقمي، إن ذلك ليس صحيحاً، لافتا إلى أن ليس من ضمن خطة لجنة الأحياء العشوائية إزالة أي مواقع خارج الأحياء المقرر إزالتها.

وكانت لجنة عشوائيات جدة، أعلنت عن الانتهاء من إزالة 20 حيًا عشوائيًا، مشيرة إلى استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات عن الأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًا عشوائيًا