شاهد.. بكاء غادة إبراهيم في جنازة سمير صبري بعد مشادة مع إلهام شاهين 

القاهرة(صدى):

نشبت مشادة حادة بين الفنانة إلهام شاهين ومواطنتها الفنانة غادة إبراهيم بعد انتهاء صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري.

وقالت غادة إبراهيم، إن إلهام شاهين منعتها من ركوب الأوتوبيس، الذي سينقل المشيعين إلى الإسكندرية، مبدية غضبها.

وأشارت:”حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا إلهام يا بنت عفاف.. حرام عليكي.. دة أنا جاية صائمة.. لية تمنعني أودع صديق ليا”.

ولفتت إلى أنها بمجرد توجهها لركوب الأوتوبيس، فوجئت بإلهام شاهين، ترفض ركوبها، بحجة اكتمال العدد