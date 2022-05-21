”المسابقات“ تعقد لجنة لبحث روزنامة الموسم الرياضي المقبل

طلال الغامدي(صدى):

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات عقد ورشتي عمل، الثلاثاء المقبل، مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لبحث روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2022 – 2023.

ويتم عقد الورشة الأولى مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يعقبها ورشة عمل أخرى تقدمها لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لبحث ومناقشة الدوري الرديف.

وتهدف لجنتي المسابقات ورابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى ضمان سير المسابقات بانتظام من خلال التعرف على آراء ومقترحات الأندية للوقوف على أي مشكلات أو عوائق قد تواجهها خلال الموسم المقبل.